В Украину на следующей неделе снова вернется плюсовая температура

В субботу, 8 февраля, в Украине днем ожидается от 8° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«8 февраля переменная облачность. Без осадков, лишь днем в Приазовье и Крыму местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 6-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 8 февраля переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 0-2° мороза.

В Киевской области также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

9-10 февраля в Украине без осадков, однако днём 10 февраля в западной части умеренные, в северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный, местами значительный снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, 10 февраля в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с. Температура в западных и северных областях (кроме Сумской) ночью 9 февраля 4-9° мороза, 10 февраля 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 9 февраля около 0°, 10 февраля 1-6° тепла (в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 9 февраля ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза).

В Киеве и столичном регионе 9-10 февраля без осадков, лишь днём 10 февраля небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9 февраля 4-9° мороза, 10 февраля 1-6° мороза; днем 1-6° тепла.

11-12 февраля в Украине временами небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя (в Карпатах — снега). Температура ночью около 0° (на востоке ночью 1-5° мороза), днем 1-4° тепла, на юге страны 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области 11 февраля умеренный, 12 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0°, днем 1-4° тепла.

13 февраля в южной, восточной части мокрый снег и дождь, на остальной территории, 14 февраля в Украине преимущественно без осадков. 15 февраля небольшой снег; 16-17 февраля временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на юге до 8° тепла.