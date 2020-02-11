США и Турция готовят ответ на атаки Асада и России, - Помпео

Соединенные Штаты совместно с Турцией обсуждают «шаги в ответ» на атаки сил Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в сирийской провинции Идлиб.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на официальной Twitter-странице.

«Мои соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе. Длительные нападения режима Асада и России должны прекратиться», — написал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что специальный представитель США по Сирии посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, «чтобы согласовать шаги в ответ». «Мы стоим рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО», — подчеркнул госсекретарь США.

На протяжении последних дней войска режима Асада при поддержке российского военного контингента неоднократно атаковали мирные поселения в провинции Идлиб, которая граничит с Турцией. При этом были убиты и ранены турецкие военнослужащие, которые выполняли задачи мониторинга на наблюдательных пунктах.

10 февраля в Анкару выехал спецпредставитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри для переговоров с представителями властей Турции.