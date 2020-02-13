Войти
В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма
официально
В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
энергетика
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Беларусь решала «подвинуть» Россию со своего герба

567
Беларусь решала «подвинуть» Россию со своего герба

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский сообщил о том, что в ведомстве подготовили проект закона о коррекции законодательства государственных символов, сообщает агентство БелТА. Изменить планируется герб республики.

По словам Слижевского, изображение герба нуждается в совершенствовании, потому что к нему возникали вопросы. В частности, министр заявил, что звезда, которая находится на самом верху, в нынешнем виде «носит несколько воинственный характер».

Планируется также изменить изображение параллелей и меридианов на глобусе под изображением контуров Беларуси, а также четко прорисовать некоторые элементы. «Есть такие нюансы, которые вызывают не всегда правильные ассоциации, безусловно, они подлежат приведению в идеальный вид», — сказал министр.

В документе, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, есть изображение измененной версии герба. От нынешнего он отличается не только другой прорисовкой звезды и изменением в ряде мест цветовой палитры, но и небольшим поворотом глобуса. Если сейчас солнце встает над Арктикой и освещает в основном Россию, то теперь оно встает над Гренландией и освещает в основном Центральную Европу.

Читайте также: В МВФ похвалили Украину, но денег снова не дали

Нынешний герб Белоруссии был создан в 1995 году и заменил герб «Погоня», который был официальным символом страны после провозглашения в 1991 году независимости. Стилистически он напоминает герб БССР, однако в нем отсутствуют советские флаги, лозунги, серп и молот.

Беларусь, герб
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016