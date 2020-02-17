В Украину идет весна, днем до плюс 15

На понедельник, 17 февраля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Утром в восточной части и в Карпатах местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура в восточной части днем 2-7° тепла; на остальной территории днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.
В Киеве и области в понедельник будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице днем 7-9° тепла. На Киевщине температура днем 6-11° тепла.
18-19 февраля без осадков, только днем 18 февраля местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла. В северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ночью и утром в восточной части и в Карпатах на дорогах местами гололедица, на юге туман. Ветер южный, юго-западный (19 февраля в центральных, восточных и южных областях северный), 5-10 м/с.
Температура в восточной части и Приазовье ночью 18 февраля 1-6° мороза, 19 февраля около 0°, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, 18 февраля на западе до 5° тепла, днем 6-11°, в Одесской области до 14° тепла.
20 февраля в западных, днем и в северных и центральных областях, 21 февраля на большей части территории Украины небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.
20-21 февраля небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только ночью 20 февраля без осадков.Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.
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