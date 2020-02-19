НАПК передало в НАБУ и ГБР 67 дел с прогнозируемым ущербом на 874,6 млн грн

Национальное агентство по противодействию коррупции отчиталось перед комитетом по вопросам антикоррупционной политики о передаче в Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований 67 дел о проверке деклараций о доходах чиновников с прогнозируемым нанесённым ущербом в 874,6 млн грн, сообщил депутат фракции «Голос» и член комитета Ярослав Юрчишин.
«Сегодня представлялся отчет руководства НАПК господина Новикова и его заместителей по ситуации после перезапуска органа. Самым интересным из услышанного было то, что направлено в НАБУ и ГБР, как к следственным органам, 67 дел касательно проверки деклараций с прогнозируемым нанесённым ущербом в 874,6 млн грн», — сказал Юрчишин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Депутат отметил, что практически все эти проверки осуществлялись при предыдущем руководстве НАПК, но не были доведены до конца.
«Открытым остаётся вопрос: почему результаты этих проверок не направили ранее», — добавил член фракции «Голос».
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