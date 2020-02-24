Суд восстановил Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.
Об этом идет речь в постановлении Шестого апелляционного административного суда.
«Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 № 35-р „Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. — ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины“ оставить без изменений», — отмечается там.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины, Государственной фискальной службы Украины, Народного депутата Украины Андрея Журжия.
Напомним, что, по данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.
Тем самым действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.
В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.
16 марта жена Насирова внесла за него залог.
7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.
Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.
1 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ГФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ГФС находится в состоянии ликвидации — ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.
В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.
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