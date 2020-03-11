Украинец пытался вывезти в Польшу десять тысяч медицинских масок

Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, в ночь на среду в пункт пропуска «Устилуг» на границе с Польшей прибыл украинец на автомобиле Volkswagen. Во время проверки автомобиля пограничники в двойном днище багажника обнаружили два тайника.

«В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки. Обнаруженный товар и автомобиль изъяли в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне распространения коронавируса в мире. В ряде стран власти борются с дефицитом масок.