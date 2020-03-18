Путин отменил для украинцев экзамен по языку для гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.
Решение, признать ли иностранцев или лиц без гражданства носителями русского языка, ранее принималось по итогам собеседования, проводившегося профильной комиссией. Приобретение этого статуса позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.
Согласно закону, граждане Украины и Беларуси, свободно говорящие по-русски, теперь могут быть признаны носителями языка при личной подаче заявления при наличии особых оснований — если они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России, на территории СССР или Российской империи в пределах нынешней российской государственной границы.
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