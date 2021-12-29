Путин внес законопроект, упрощающий получение украинцами российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Как отмечают российские СМИ, документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Законопроект также предполагает сокращение числа требований при получении гражданства более чем к 20 категориям лиц. Речь идет о:
В ведении президента РФ предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на:
«В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России», — говорится в проекте документа.
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