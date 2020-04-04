В ВОЗ считают, что человек не может заразиться коронавирусом от домашнего животного

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. Сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет, заявил в субботу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя сообщения из Китая о том, что около 15% кошек в Ухане, согласно проведенному там исследованию, инфицированы коронавирусом.

«Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», — сказал Язаревич. «Тем не менее на настоящий момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь», — констатировал он.

Как подчеркнул Язаревич, ВОЗ «осуществляет тщательный мониторинг этих случаев вместе с национальными властями и Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE) в целях изучения этого вопроса». Язаревич напомнил, что, согласно данным OIE, основной путь распространения COVID-19 — это «передача от человека к человеку». Однако «существует возможность того, что некоторые животные заражаются через тесный контакт с инфицированными людьми», сказал он. В ВОЗ считают, что больные COVID-19 люди «должны ограничить контакты с домашними животными, когда занимаются с ними и заботятся о них, и следовать основным правилам соблюдения гигиены», отметил представитель организации.

Согласно статье, опубликованной ранее в электронной библиотеке bioRxiv, китайские ветеринары собрали образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек, живущих на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них заражены коронавирусом нового типа. Как именно заразились бродячие кошки, ученые пока сказать не могут.

OIE сообщила 3 апреля о случае передачи коронавируса от человека к кошке, зарегистрированном в Гонконге. На сайте организации говорится, что «кошка была помещена на карантин 30 марта 2020 года после того, как ее владелец был госпитализирован с признаками заболевания COVID-19». Каких-либо специфических симптомов у животного отмечено не было.