В Киево-Печерской лавре выявили 26 новых случаев коронавируса

Более трети случаев заражения новым коронавирусом, зафиксированных в столице Украины за минувшие сутки, приходится на насельников Киево-Печерской лавры. Об этом на брифинге в субботу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заражение коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек, шесть из них медики, — сказал мэр. — Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19». В больницы столицы госпитализировано 11 пациентов, остальные под контролем врачей находятся дома в условиях самоизоляции. «Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заражения — 26 в Киево-Печерской лавре», — уточнил Кличко.
Мэр Киева в очередной раз призвал провести Пасху дома. «Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на пасхальные праздники. Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!» — сказал он.
Власти ранее также призвали верующих воздержаться от посещения церкви на Пасху. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире.
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