Бывший нардеп подписал соглашение со следствием и вернул незаконно полученную компенсацию за аренду жилья

Бывший народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко пошел на соглашение со следствием в деле по обвинению его в злоупотреблении служебным положением и вернул более 582 тыс грн, незаконно полученных им в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве.
«Он подписал соглашение со следствием», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
По информации прокуратуры, бывший нардеп признал себя виновным в незаконном получении компенсации за аренду жилья в сумме более 582 тыс грн и вернул всю сумму.
В САП отметили, что следующее заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором будет рассмотрено соглашение со следствием, состоится 29 апреля.
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