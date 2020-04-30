Во Франции зафиксировали рекордное падение ВВП

Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к рекордному снижению ВВП Франции — на 5,8% в первом квартале этого года. Об этом сообщил в четверг Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду.
Как отметили эксперты института, этот спад — самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года. Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года — тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.
Как отмечается в заявлении института, учитывая, что в последнем квартале 2019 года было отмечено снижение ВВП на 0,1%, это означает, что в настоящее время во Франции происходит рецессия. Уровень инвестиций в стране снизился на 11,8%. Статистики констатировали также «беспрецедентное по своим масштабам снижение на 6,1% потребления населения». Одновременно с этим снижаются и показатели внешней торговли. Объем экспорта упал на 6,5%, импорта — на 5,9%.
По мнению экспертов института статистики, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении.
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