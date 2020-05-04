Польша частично возобновила выдачу виз украинцам для сельхозработ

Консульские учреждения Польши в Украине в понедельник частично возобновили выдачу виз гражданам Украины, в частности для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.
«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Польши.
В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.
В сообщении подчеркивается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы по этим категориям, даже при условии актуальной зарегистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.
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