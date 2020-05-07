Международные резервы Украины выросли до $25,7 млрд

Международные резервы Украины в апреле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,1%, или на $800 млн — до $25,695 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.

«Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка по управлению резервами и на валютном рынке», — говорится в сообщении.