На украинской антарктической станции погиб экспедитор

На станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Василий Омельянович. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
По предварительной информации, известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.
Сообщается, что министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия.
«Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию „Академик Вернадский“. Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или „соломинкой, которая сломала спину“. Решается вопрос доставки тела в Украину. Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции», — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Отмечается, что Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовли (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).
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