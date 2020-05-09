Еврокомиссия предложила продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 июня

Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
«В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире», — заявила Еврокомиссия.
«Это требует продолжения мер на внешних границах, чтобы уменьшить риск распространения заболевания через путешествия в ЕС», — добавила комиссия.
В Еврокомиссии подчеркнули, что снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным. Ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ.
18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса. С тех пор действие ограничений постоянно продолжали.
Ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС, граждан стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, и членов их семей, а также граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которые являются постоянными жителями ЕС, с целью возвращения домой.
Еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон ранее заявляла, что ЕС вернется к открытым границам, как только ситуация со здоровьем это позволит.
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