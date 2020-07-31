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Хорватия продлила до середины августа ограничения на въезд украинцев

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Хорватия продлила до середины августа ограничения на въезд украинцев

Хорватия продлила до 15 августа действие ограничений на въезд иностранцев, в том числе граждан Украины. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии.

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Так, право на въезд в Хорватию имеют только такие категории украинцев:

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
перевозчики товаров и другие представители транспортных служб;
следующие транзитом лица;
едущие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес, но с документами, подтверждающими цель визита;
едущие с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

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Не требуют обязательной самоизоляции и предъявления ПЦР-теста граждане Украины, имеющие действующий вид на жительство в странах ЕС. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит въезд.

Хорватия, ограничения, въезд
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Пятница, 31 июля 2020
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