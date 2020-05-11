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В Украине сегодня ослабляют карантин

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В Украине сегодня ослабляют карантин

В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры — будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.

В частности, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, стоматологий, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок.

Правительство разрешило деятельность заведений общепита навынос и летних площадок в них, заведений бытового обслуживания, торговлю непродовольственными товарами в магазинах (в том числе и в ТРЦ).

Смогут возобновить деятельность музеи, в том числе и под открытым небом, историко-культурные заповедники (однако их руководство будет решать, будут ли они принимать посетителей).

Разрешены также тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов. Предприятия, работающие в области средств массовой информации, тоже смогут возобновить деятельность.

Разрешено осуществление кино — и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (с участием до 50 человек или без зрителя).

При этом должны соблюдать ограничительные мероприятия, такие как масочный режим, социальное дистанцирование, проведение регулярной дезинфекции и т.п.

В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и зон развлечений в ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородное, междугородное, внутриобластное, межобластное сообщение, регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Закрытыми останутся сейчас спортзалы, фитнес-центры, заведения дошкольного, школьного и высшего образования.

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Не разрешается проведение массовых мероприятий, перемещение группами более, чем 2 человека (кроме сопровождения детей), пребывание в общественных местах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.

В общественных местах необходимо надевать маску или респиратор, а выходя из дома, нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Сохраняется запрет на самовольное оставление места самоизоляции/обсервации.

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