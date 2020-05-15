Lufthansa собирается возобновить рейсы из Киева в июне

Авиакомпания Lufthansa собирается возобновить полеты из Киева в июне — с 3 рейсов в неделю во Франкфурт.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С начала июня, Lufthansa будет снова предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных рейсов, количество которых к концу апреля достигнет 130», — говорится в сообщении.
Рейсы Киев-Франкфурт и Франкфурт-Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны.
Другие компании, входящие в группу Lufthansa (SWISS, Eurowings) также собираются расширять график в июне. До конца июня их общее количество рейсов в неделю должно вырасти до 1800, что будет включать 160 маршрутов между городами стран Европы и 20 дальних перелетов.
Напомним, ранее во вторник в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины заявили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов, действия авиакомпаний по продаже билетов являются «преждевременными».
Комментарий последовал за заявлением Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.
В то же время, как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
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