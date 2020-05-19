22 мая карантин ослабят не во всех регионах

Карантин в Украине ослабят с 22 мая только в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

«С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 — заболеваемость за 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина — соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня», — сказал он.

Степанов уточнил, что с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений.