22 мая карантин ослабят не во всех регионах

Карантин в Украине ослабят с 22 мая только в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 — заболеваемость за 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина — соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня», — сказал он.
Степанов уточнил, что с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений.
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