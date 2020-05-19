Россия ускорила выдачу своих паспортов гражданам Украины

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года, сообщили в FinExpertiza.

За последние годы российское гражданство получает все большее число людей: за минувший 2019 год — 497,8 тыс., в 2018 году — 269,4 тыс., в 2017 году — 257,8 тыс., в 2016 году — 265,3 тыс., в 2015 году — 209,8 тыс. Если текущие темпы выдачи паспортов сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра может стать рекордной и превысить показатели прошлых лет.

В прошлом году правительство РФ разработало законопроект, который упростит получение российского гражданства для граждан четырех стран — Украины, Беларуси, Молдавии и Казахстана. Документ предполагает, что им не нужно будет проводить пять лет в России, чтобы получить паспорт. По мнению экспертов, это может привести к еще большему увеличению числа случаев предоставления гражданства.

Основная часть людей, получивших российское гражданство, — граждане Украины. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Вторая по численности группа — уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербайджан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Беларуси (1,3%).

В 2019 году произошел резкий прирост получения российского гражданства среди выходцев из Украины — их доля увеличилась сразу в два раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины. Этот скачок связан с тем, что летом прошлого года российское МВД начало массово предоставлять гражданство людям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Ранее указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР подписал президент Владимир Путин. Право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «в гуманитарных целях защиты прав и свобод человека и гражданина».