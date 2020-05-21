Одесская область из-за засухи потеряла половину озимых зерновых

В Одесской области з-за засухи погибла практически половина посевов озимых зерновых культур. Хотя документально оформлена потеря трети посевов.
Об этом сообщил Укринформу руководитель Департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Иван Петрив.
«Из-за неблагоприятных погодных условий на Одесчине окончательно потеряна половина посевов зерновых культур. Хотя документально оформлены меньшие объемы — гибель озимых на площади 315 тысяч гектаров, в том числе 140 тысяч гектаров пшеницы, 100 тысяч — ячменя, 75 тысяч — рапса и т.д.», — отметил Петрив.
По его словам, всего аграрии области потратили на комплекс работ около 10 миллиардов гривен. Структурные подразделения ОГА сформировали представление на выделение финансовой помощи пострадавшим в результате гибели урожая фермерам из Резервного фонда госбюджета Украины. Потери будут компенсированы из расчета по 4,5 — 5 тыс. грн за гектар уничтоженных засухой посевов.
Петрив добавил, что после осадков в конце второй декады мая многие аграрии пересевают много угодий яровыми культурами. Однако значительные потери урожая-2020, особенно в южных районах Одесчины, неизбежны.
В то же время, сокращаются объемы экспорта хлеба через порты Одесчины. К примеру, морской порт Южный весной этого года на 15% сократил перевалку зерна — через его причалы отгружено 3,17 млн тонн хлеба, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В целом морские порты Украины снизили с начала мая на 10% экспорт зерновых в Египет, Китай, Вьетнам и другие страны.
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