Одесская область просит от правительства помощи из-за засухи

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый просит Кабмин помочь области и не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи
«Кроме вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, Одесская область находится на грани еще одной критической и очень опасной ситуации — гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи. Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 », - цитирует Куцого пресс-служба ОГА.
Он заявил, что агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету — значительная нехватка средств.
По его словам, если в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.
«Сегодня встретился с фермерами Болградского района — оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн», — рассказал Куцый.
«Задача № 1, которая перед нами стоит, — не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина», — добавил глава региона.
Кроме того, ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.
«Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно в сотрудничестве фермеров, ученых и государства», — считает Куцый.
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