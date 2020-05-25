Войти
Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси
соседи
Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси
Количество тестов на COVID-19 могут увеличить до 40-50 тыс. в сутки
официально
Количество тестов на COVID-19 могут увеличить до 40-50 тыс. в сутки

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Ослабление карантина не привело к «скачку» потребления электроэнергии

1135
Ослабление карантина не привело к «скачку» потребления электроэнергии

В Украине пока не произошел ощутимый рост потребления электроэнергии вследствие ослабления карантинных мероприятий. Уровень потребления электроэнергии остается на 4% ниже, чем на это время в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ПрАО НЭК «Укрэнерго».

«Второй этап ослабления карантина в отдельных областях с 22 мая пока не вызвал ощутимый рост электропотребления. На прошлой неделе, 18-24 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось только на 0,2% до 348,4 млн кВт-ч по сравнению с предыдущей неделей. Но это на 4% меньше уровня за аналогичный период в прошлом году (358 млн кВт-ч)», — говорится в сообщении.

При этом в выходные, 23-24 мая, среднее потребление осталось близким к уровню в выходные на предыдущей неделе — 328 млн кВт-ч, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«В течение последней недели суточные объемы нераспроданной конечному потребителю электроэнергии в среднем составляли около 40 млн кВт-ч. Эти объемы были реализованы на балансирующем рынке тем его участникам (производителям), которые в соответствии с Правилами рынка подавали заявки на разгрузку (то есть, соглашались перепродать своим покупателям/потребителям чужую электроэнергию вместо того, чтобы производить свою)», — заявили в Укрэнерго.

Суммарная нагрузка АЭС с 18 по 24 мая продолжала сохраняться на том же уровне, что и на предыдущей неделе — 7,3-7,4 ГВт.

Читайте также: На Харьковщине на семью фермеров работали 9 рабов

По состоянию на 24 мая, в работе, как и на предыдущей неделе, находились 10 энергоблоков АЭС, еще 4 энергоблока были отключены для проведения ремонтных работ и 1 — выведен в резерв, добавили в Укрэнерго.

электроэнергия, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016