Синоптики обещают украинцам жаркий июнь

Укргидрометцентр во вторник опубликовал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь этого года. Так средняя месячная температура предполагается на уровне 18-22 тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Отмечается, что средняя температура в горах в июне будет 14-15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Климатический характеристики июня:

— средняя месячная температура воздуха — 16-21 тепла, в горных районах 9-15 тепла.

— абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 °, в горных районах 24-31 °, абсолютный минимум — 0-7 тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 ° мороза, на высокогорье Карпат до 5 мороза.

— среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 100-187 мм.

В Гидрометцентре напомнили, что в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.