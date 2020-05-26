Деньги для всех. В Европе устанавливают гарантированный доход для бедных

Испания намерена выплачивать деньги бедным до тех пор, пока они не поднимут свои доходы до приемлемого уровня. С 26 мая 850 тыс. домохозяйств, признанных неимущими, получат право на сумму от 500 до 1 тыс. евро в месяц из расчета на каждого человека. В обозримом будущем власти готовы потратить на эту программу 3,5 млрд евро. В планах Мадрида — признать нуждающимися в помощи миллион семей, то есть приблизительно 3 млн человек, и со временем заплатить им всем.

Это будет «постоянно действующая сеть безопасности для самых уязвимых», заявляет министр социальной защиты Хосе Луис Эскрива. Другими словами, испанские власти намерены продолжить выплаты и после завершения пандемии.

Желание быть испанцем

Распределение денег, к которому готовится испанское правительство, не будет равным: его соотнесут с семейным положением претендующих на помощь. Преимущество получат те, у кого есть дети, притом чем больше их, тем сумма выше. Среди неполных семей в первую очередь заплатят матерям-одиночкам. И, напротив, живущие без пары люди окажутся в конце списка.

В отличие от пособия по безработице, гарантированный доход — постоянная выплата, не зависящая от количества лет, проведенных без трудоустройства. Поэтому она не ограничивает своего получателя в поиске альтернативных доходов. Пока испанец остается бедным (то есть зарабатывает менее 8 тыс. евро в год), он будет сохранять на нее право, даже если найдет себе работу. Выбирать между непрестижным трудоустройством и оплаченным бездельем за ту же сумму больше не придется. Кроме того, Испания рассчитывает ослабить бюрократический пресс, объединив все ранее установленные выплаты неимущим в одну-единственную, полагающуюся каждому из них.

Реформы в социальном законодательстве Испании — часть большого движения, постепенно охватывающего весь мир. После начала пандемии COVID-19 все популярнее проекты всеобщего базового дохода, выплачиваемого независимо от факта трудоустройства. В апреле эту идею поддержали 100 депутатов обеих палат британского парламента, премьер Шотландии Никола Стерджен, помощник Генерального секретаря ООН Канни Вигнараджа, Папа Римский Франциск, а до того — знаковые предприниматели-миллиардеры Ричард Бренсон и Илон Маск. Сторонники базового дохода уверены: проблема не только в санитарном кризисе. Мировая экономика движется к массовой безработице из-за автоматизации производств. Это значит, что перед ней во весь рост становится проблема лишних рук.

Утро нового дня

С точки зрения Эндрю Янга, бывшего участника праймериз среди демократов (результат — около 3%), испанский гарантированный доход нельзя назвать щедрым. Своим соотечественникам-американцам Янг предлагал больше — 1 тыс. долларов в месяц, притом независимо от семейного положения.

Привычный нам мир, утверждает Янг, неотвратимо уходит в прошлое. Из-за автоматизации без работы вскоре окажутся водители грузовиков, продавцы, строители, уборщики, повара ресторанов фастфуда и многие другие. Части тех, кто выполнял эти работы раньше, предстоит переквалификация. Остальным придется худо: даже честно приложенные усилия не помогут найти новое место там, где трудовые руки больше не нужны. Безработица станет массовой не только во время кризисов, но и между ними. А это значит, что проекты универсального дохода, выплачиваемого всем, вынужденно будут набирать популярность.

Того же мнения придерживается и второй по богатству человек мира Билл Гейтс, заранее называющий проигравших. «Складская работа, вождение транспорта, клининг — весьма немало осмысленных работ в ближайшие 20 лет гарантированно исчезнут», — предупреждает тот, чьи прогнозы имеют тенденцию сбываться.

Рассуждая в том же духе, американский миллиардер Марк Кьюбан ставит под сомнение дальнейшее выживание рабочих специальностей и критикует курс Трампа на реиндустриализацию Америки как недальновидный способ борьбы с безработицей. «У людей все равно не будет работы. Что Трамп собирается делать с теми работниками, надобность в которых отпадет?» — задается вопросом Кьюбан, считающий, что Белый дом попросту игнорирует развитие современных технологий.

Капитаны большого бизнеса предупреждают, что автоматизация угрожает не только синим воротничкам. В группе риска — и программисты. Знаменитый американский инвестор Винод Хосла считает, что работу 80% из них передоверят их детищам — программам и заменят действием алгоритмов. Автоматизация будет менять жизнь врачей, преподавателей, инженеров, полицейских. Не все они под угрозой. Но от того, чтобы быть списанным со счетов, не застрахован никто.

Раздать денег и посмотреть, что будет

Подготовку к неизбежным переменам разумно начинать заранее. Уже с 1982 года универсальные выплаты без предварительных условий производит благотворительный «Постоянный фонд Аляски». Критериев только два: гражданство США и неотлучное проживание в субарктическом штате. Сумма выплат привязана к ценам на нефть и потому нестабильна, но все же не падает ниже тысячи долларов в год. Социологические исследования показывают: даровые деньги не влияют на производительность труда, а доля местных жителей, устроившихся на дополнительную работу, растет: с 1980-х она увеличилась на 17%. Другое дело, что выплаты аляскинского фонда по сути своей вспомогательны: прожить в США на 100–200 долларов в месяц не представляется возможным.

В Финляндии, где провели эксперимент с безработными, гипотетические размеры пособия установили в 560 евро. В 2017 году 2 тыс. финнов предложили даровые деньги без каких-либо условий, но с правом экспериментаторов наблюдать за дальнейшими действиями получателей. Предполагалось, что финансовая помощь станет для них стимулом зарабатывать больше, ведь в отличие от обычного пособия ее получение не препятствовало дополнительному трудоустройству. В фокусе исследования — вопрос, станут ли люди, получившие деньги без условий, искать себе какую-либо работу или довольствуются тем, что у них есть.

«Из окончательного отчета по Финляндии следует, что долговременные безработные, которым начислили выплаты базового дохода, чаще находили себе постоянную работу, чем те, кто не получал дополнительных выплат. Кроме того, получателям стало лучше физически и психологически, эти люди стали больше доверять обществу, в котором живут. Я считаю, что это большой успех», — рассказала специалист по базовому доходу, профессор Университета Манитобы в Канаде Эвелин Форже. Однако в самой Финляндии результаты эксперимента сочли разочаровывающими, а стремление тех, кто получал деньги, к поиску работы явно недостаточным.

Смешанные итоги финского эксперимента дают критикам основание обвинять сторонников базового дохода в авантюризме, а их предложения — в непродуманности. Однако другие эксперименты, проводившиеся в XXI веке, — в канадском Онтарио, в нидерландском Утрехте и в Кении — завершились с положительным результатом. Мотивация людей, получающих деньги просто так, оказалась запутанной темой, дающей пищу для споров. Однако взятые вместе результаты наблюдений позволили исключить одну версию: получив финансовую подушку безопасности, ни в одном из случаев люди не стали работать меньше.

Откуда взять денег?

Самый распространенный довод против всеобщего базового дохода — обычное безденежье. В бюджетах многих современных государств с трудом находятся средства даже на самые необходимые программы. Еще меньше оптимизма обнаружится у чиновников, если повести речь о выплатах всем желающим, число которых гипотетически не ограничивается ничем.

Американский Институт Рузвельта отвечает на это предложением ввести универсальный базовый доход в США за счет увеличения дефицита бюджета, то есть долгов. По оценкам экспертов, инъекция средств в экономику (речь о триллионах долларов) автоматически приведет к росту спроса, а значит, и предложения на рынке. При таком подходе экономика США смогла бы за восемь лет вырасти на 12,5%. Однако те же ученые замечают: если взять деньги на всеобщий доход из налогов, просто увеличив их, то никакого роста не случится. И хорошо, если не наоборот.

Вопреки этому эксперты считают именно рост налоговой нагрузки лучшим выходом, предлагая возложить финансовое бремя на самых богатых либо на тех, чей бизнес больше всего вредит окружающей среде. «Целый ряд экономистов полагает, что для введения универсального базового дохода хватит прогрессивного налогообложения, перекрытия всех схем, позволяющих уклоняться от уплаты налогов, и введения углеродного налога, взимаемого за выбросы CO2 в атмосферу», — рассказал Джон Росс-Тэтэм, основатель «Лаборатории базового дохода» в британском Лидсе. По мнению ученого, начать стоит с упрочения финансовой дисциплины. «Великобритания насчитывает порядка 1156 налоговых брешей и лазеек. Общая сумма недополучаемых денег — 100 млрд фунтов, и многие из этих послаблений диспропорционально выгодны только зажиточной части общества. Финансирование всеобщего базового дохода снизило бы уровень неравенства в обществе, который достигает в наши дни максимума со времен Второй мировой войны», — говорит Росс-Тэтэм.

«Один из аргументов в пользу универсального дохода — то, что он не так уж и затратен, как многим кажется, — поделился мнением профессор Технологического университета в Онтарио Тимоти МакНейл. — Для большинства речь пойдет просто о суммах, которые придется выплатить обратно в виде налогов. Зато если государство будет брать и выписывать чеки каждому, это позволит здорово снизить бюрократизацию. И на этом можно сэкономить денег! Но как и во всем, что касается базового дохода, дьявол в прячется в деталях. Спрогнозировать будущее невозможно. Часто предлагают финансировать всеобщие выплаты за счет углеродного налога или налога на спекуляцию на финансовых рынках. То есть решить социальные, экономические или экологические проблемы, а заодно и установить всеобщий доход. Будь моя воля, я выбрал бы оба этих варианта», — заключает специалист.

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