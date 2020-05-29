В Lufthansa заговорили о банкротстве компании

Руководство немецкой авиакомпании Lufthansa, которая существенно пострадала из-за пандемии и ведет с властями ФРГ переговоры о господдержке, не исключает, что ей придется запустить процедуру банкротства. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Focus Online со ссылкой на источники в набсовете перевозчика.

Речь в теории может идти об особом виде банкротства, при котором концерн сохраняет управление активами. Такая процедура позволила бы компании не возвращать €1,8 млрд за проданные билеты, упростила бы увольнение сотрудников. В компании намекают, что это могло бы быть более выгодным вариантом, нежели получение кредитов на невыгодных условиях, говорится в статье.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд евро. При этом Еврокомиссия, которая должна одобрить сделку, поставила условие — лишить компанию приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ — Франкфурта-на-Майна и Мюнхена. Набсовет Lufthansa счел это условие невыгодным и пока не стал одобрять получение госпомощи.

«Отказ от помощи будет сигналом правительству ФРГ о необходимости новых переговоров с Брюсселем», — цитирует Focus Online представителя наблюдательного совета Lufthansa, не называя его имени.

Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, €1 млн. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов. Уже в июне авиаперевозчик предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.