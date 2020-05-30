Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн», — сообщает в субботу пресс-служба главы государства.