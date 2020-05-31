В Минздраве анонсировали дальнейшее смягчение карантина

С понедельника 1 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. С завтрашнего дня откроются спортивные залы, бассейны, начинается межобластное транспортное сообщение, сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье 31 мая.

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта",— сказал он.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения дало рекомендации по пользованию спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами.

Министр назвал основные из них:

измерение температуры и обработка антисептиком на входе;

1 человек на 10 кв.м;

запрет на многоразовые полотенца;

работники должны носить маски;

СПА-зоны и массажи запрещены.

По словам Степанова восстановление межобластных транспортных перевозок в проблемных регионах возможно с ограничениями. В частности, в транспорте возможно заполнение лишь 50% всех мест. Также все пассажиры должны находиться в масках. В случае обострения ситуации в регионе областная комиссия может принять решение временно приостановить межобластное сообщение.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине выявили 468 новых случаев коронавируса. Таким образом, на 31 мая диагноз подтвержден у 23 672 украинцев.