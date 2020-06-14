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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. Речь главы государства опубликована на сайте Белого дома.

«Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — сказал Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты возвращаются к основополагающим принципам, согласно которым задача каждого военного — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов, а не восстанавливать иностранные государства. «Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн», — добавил он.

При этом президент подчеркнул, что если стране будет угрожать опасность, то США не будут колебаться ни минуты. «И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — отметил Трамп.

Обращаясь к обучающимся в академии, глава Белого дома заявил, что его администрация приступила к колоссальному восстановлению американских вооруженных сил, что «является рекордным достижением». «После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более $2 трлн в армию. ...Мы сотнями строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты», — сообщил Трамп.

За последнюю неделю Вашингтон несколько раз заявлял о планах сократить присутствие американских военных в других странах. В частности, 5 июня Трамп приказал значительно сократить численность войск в Германии. Сейчас на территории ФРГ размещены 34,5 тыс. американских военных. Трамп поручил Пентагону сократить их количество на 9,5 тыс., а также распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тыс. до 25 тыс.

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12 июня Госдепартамент США сообщил о намерениях продолжить вывод своих войск из Ирака в связи со снижением террористической угрозы со стороны «Исламского государства». «Обе страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил», — говорилось в заявлении Госдепа.

США, Дональд Трамп
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