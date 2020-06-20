Кандидата в мэры Киеве от «Слуги народа» назовут через несколько недель

Кандидата на должность мэра столицы от «Слуги народа» представят через несколько недель, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Сейчас мы бы не хотели говорить, что это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер, так как поступления в бюджет города огромные, а все в Киеве движется не такими темпами, как поступления в бюджет», — сказал Тимошенко.
«Это все понимают, что основная борьба будет между Виталием Кличко и представителем партии „Слуга народа“. Это все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Мы понимаем, что фактически будет второй тур. И там, будем надеяться, представитель „Слуги народа“ победит и станет главой столицы», — заявил заместитель руководителя ОП.
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