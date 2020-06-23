Болтон в своей книге рассказал, что Обама предлагал Путину «простить» Крым

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что президент России Владимир Путин во время личной встречи с ним рассказал, будто еще в 2014 году американский лидер Барак Обама выражал готовность США снять все претензии в связи с аннексией Крыма Россией.

В своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу, Болтон вспоминает, в частности, о поездке в Москву в июне 2018 года, во время которой его принял в Кремле российский лидер. По его словам, наряду с другими проблемами, была затронута и Украина.

«Путин занял очень жесткую линию по Украине и подробно говорил о политических и военных аспектах конфликта», — пишет Болтон. А обсуждать Крым президент РФ «вообще отказался, заявив, что этот вопрос решен и теперь его можно считать частью истории». Затем, продолжает экс-помощник президента, Путин «рассказал, как Обама ясно заявил ему в 2014 году, что если Россия в своих действиях ограничится присоединением Крыма, то конфронтацию из-за Украины можно будет прекратить». «По каким-то причинам Обама позже передумал, и мы в результате оказались в нынешнем тупике», — добавляет Болтон.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих гостайну. Трамп объявил о назначении Болтона на должность помощника в марте 2018 года, а уже через полтора года отправил его в отставку.