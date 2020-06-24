ДНР и ЛНР будут возить жителей Донбасса голосовать за российскую конституцию

Власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик подготовили рейсовые автобусы для жителей Донбасса, желающих принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в конституцию РФ. Расписания рейсовых автобусов с 25 июня по 1 июля во вторник опубликовали министерства транспорта «республик», сообщают российские СМИ.

В ДНР рейсовые автобусы в российские города будут отправляться из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска. В ЛНР пунктом отправления определен вокзал Луганска.

Отмечается, что жители ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, которое пройдет 1 июля.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. За время действия указа российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей Донецкой и Луганской «народных республик», около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.