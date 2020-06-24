ДНР и ЛНР будут возить жителей Донбасса голосовать за российскую конституцию

Власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик подготовили рейсовые автобусы для жителей Донбасса, желающих принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в конституцию РФ. Расписания рейсовых автобусов с 25 июня по 1 июля во вторник опубликовали министерства транспорта «республик», сообщают российские СМИ.
В ДНР рейсовые автобусы в российские города будут отправляться из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска. В ЛНР пунктом отправления определен вокзал Луганска.
Отмечается, что жители ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, которое пройдет 1 июля.
24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. За время действия указа российское гражданство получили в упрощенном порядке более 180 тыс. жителей Донецкой и Луганской «народных республик», около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016