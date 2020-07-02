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Трамп поздравил Boeing с началом сертификации 737 МАХ

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Трамп поздравил Boeing с началом сертификации 737 МАХ

Президент США Трамп поздравил компанию Boeing с преодолением кризиса и началом сертификации самолетов 737 МАХ.

«Я хочу поздравить Boeing, они столько пережили. Одна, вероятно, из самых лучших компаний в мире», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, компания движется вперед. «Это был очень сложный процесс, но они совершили существенные приобретения и проходят процесс сертификации лайнера 737 МАХ, они также начинают делать настоящий бизнес», — отметил Трамп.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing провели на этой неделе тестовые полеты 737 MAX. Теперь полученные во время полетов данные будут собраны и обработаны.

Напомним, что полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера.

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В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США.

Дональд Трамп, Boeing 737 MAX
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В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
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