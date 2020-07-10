В мае большинство операций украинцев с картами были безналичными

Национальный банк констатирует, что в мае текущего года 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«55,5% — именно столько составляла доля по объему безналичных операций с платежными картами по итогам мая 2020 года. По количеству показатель еще выше — 87 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в мае», — говорится в нем.

НБУ уточняет, что будет публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах.

Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее — ежеквартально).