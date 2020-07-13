Сегодня Рада назначит местные выборы

Верховная Рада в понедельник, 13 июля, рассмотрит проект постановления № 3809 о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в повестке дня внеочередного заседания, передают Українськi Новини.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят законопроекты для включения в повестку и принятия решений — № 3659 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, № 3598 о введении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга.

Также в повестке законопроекты № 3712 и № 3712-1 об увеличении финансирования местных выборов, № 3708 и № 3708-1 в части срока действия ограничений при начислении заработной платы.

Далее в первом чтении Рада намерена рассмотреть проект закона № 3720 в части совершенствования электронной формы документооборота в парламенте, во втором — № 2424 — в части усовершенствования механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины.

Парламентарии также намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты № 3486 и 3486-1 о социальной защите населения в период коронавирусной болезни, в повторном первом чтении — № 3012-2 об обеспечении права работников государственных сельскохозяйственных предприятий на получение земельной доли (пая), во втором чтении — № 2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Также Рада на внеочередном заседании рассмотрит законопроекты № 3199 о возможности некоторым предприятиям осуществлять продажу электрической энергии по договорам экспорта электрической энергии без проведения аукциона, № 3719, 3719-1, 3719-2 о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и проект постановления № 3815 о назначении в 2020 году именных парламентских стипендий для молодых ученых — докторов наук.