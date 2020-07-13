За первые полгода 2020 в Украине сократился почти на 10% объем внешней торговли товарами

В январе-июне текущего года объем внешней торговли товарами сократился на 9,5% до 47,2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (52,2 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передают Українські Новини.

Экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил 22,915 млрд долларов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров сократился на 12% до 24,308 млрд долларов.

При этом за 5 месяцев текущего года падение внешней торговли составляло порядка 10%.

Экспорт продовольствия за отчетный период увеличился на 21% до 10,3 млрд долларов, экспорт металла сократился на 19% до 4,5 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

Как сообщалось, в начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 млн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост валового внутреннего продукта в 2019 году в 3,3%.