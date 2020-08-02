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Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и летит к Флориде

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Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и летит к Флориде

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву).

Через 19 часов спускаемый аппарат с астронавтами должен будет совершить приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида.

Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишины и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.

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Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

Crew Dragon
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