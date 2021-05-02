Crew Dragon с экипажем успешно приводнился в Мексиканском заливе

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 в воскресенья после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) и автономного полета продолжительностью 6,5 часов совершил успешную посадку на море, сообщило NASA.
Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 по Киеву) в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити (штат Флорида).
В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-1 будет извлечен его экипаж. Район приводнения охраняли также два патрульных катера Береговой охраны США.
Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.
На борту МКС продолжают работу космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.
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