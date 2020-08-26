В Facebook появился новый раздел, посвященный онлайн-торговле

Компания Facebook представила новый раздел для онлайн-покупок, который будет функционировать на базе одноименной социальной сети. Как сообщает руководство компании, нововведение призвано упростить торговлю, как для клиентов, так и для владельцев интернет-магазинов.
Еще весной этого года Facebook ввела функцию, которая позволяет предпринимателям создавать онлайн-магазины непосредственно на базе социальной сети. На такой шаг в компании пошли, руководствуясь резко возросшим спросом на торговлю в бесконтактном режиме на фоне пандемии нового коронавируса.
Очевидно, новая функция пришлась по вкусу, как продавцам, так и покупателям, в связи с чем в компании решили развить данную технологию. Теперь нужный магазин не придется искать вручную — все они будут собраны в тематические группы в разделе Facebook Shop.
С этим нововведением пользователи получат возможность искать нужный товар, связываться с продавцом для решения волнующих их вопросов и оплачивать покупку непосредственно в приложении Facebook. Кроме того, аналогичная функция станет доступна в соцсети Instagram, которая также принадлежит компании Марка Цукерберга.
«Мы хотим, чтобы совершать покупки было проще, и надеемся подтолкнуть всех — от мелких предпринимателей до крупных фирм — к тому, чтобы они использовали наши приложения для связи с клиентами и развития своего бизнеса, — указывается в заявлении. — По этой причине мы создаем новые способы совершения покупок в наших приложениях и предлагаем инструменты, помогающие предпринимателям наладить онлайн-торговлю». На первых порах функция будет доступна лишь пользователям, находящимся на территории США.
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