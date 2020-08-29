Депутату Рады Гео Леросу сожгли автомобиль

Полиция Киева устанавливает причины возгорания автомобиля народного депутата Гео Лерос.

Об этом собщил отдел коммуникации полиции Киева.

«В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля „Мерседес“. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ДСНС и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции. Спасатели потушили пожар, в результате которого уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания машины», — отмечается там.

Лерос — нардеп «Слуги народа», раньше был советником Владимира Зеленского, однако активно критикует работу Офиса президента.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака «пустым делом» и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал «спланированной операцией» публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.