Несколько стран ЕС предложили дать Беларуси безвизовый режим

Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу расширить пакет помощи жителям Беларуси и, в частности, ввести безвизовый режим для ее граждан на определенных условиях. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисами президентов.

О том, на каких условиях должен быть разрешен въезд в страны ЕС без виз, в заявлении не сказано. Помимо этого, пакет помощи также должен включать, по мнению глав этих стран:

меры по содействия торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО;

содействие диверсификации энергетического сектора и безопасности Беларуси;

доступ к финансовым ресурсам для того, чтобы реструктурировать и запустить экономику страны;

увеличение активности международных финансовых институтов для того, чтобы реформировать экономику и увеличить финансовые вливания.

Президенты также подчеркнули в своем заявлении, что основным демократическим правом любой нации являются свободные, честные и прозрачные выборы, и отметили, что судьбу своей страны могут решать только белорусы. Главы государств заявили, что процветание Белсруси, построенное на социальном доверии и общем видении, является предпосылкой для более стабильной и безопасной Европы.

Во второй половине августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи народу Беларуси на сумму $53 млн. Из них большая часть — $50 млн — будет направлена на помощь бизнесу и здравоохранению, еще $2 млн пойдут на помощь пострадавшим от насилия со стороны государства и $1 млн будет потрачен на поддержку независимых СМИ и гражданского общества. Средства будут направлены напрямую общественным организациям и наименее защищенным группам населения, минуя власти.

Комментируя инициативу Евросоюза, премьер-министр Беларуси Роман Головченко охарактеризовал ее как «не очень щедрую» и напомнил, что ранее ЕС выделял небольшим странам, например Молдове, €100 млн и более.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Депутаты также потребовали от ЕС ввести санкции против него и поддерживающих его россиян. До этого отдельные страны заявляли о том, что не признают итоги выборов, на которых победил Лукашенко, в том числе Литва и Польша.