Лукашенко призвал отчислить студентов, участвующих в акциях протеста

Студенты, которые принимают участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Студенты. Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — сказал Лукашенко. Видео его обращения к участникам совещания размещено в близком к пресс-службе белорусского президента Telegram-канале «Пул первого».

При этом Лукашенко призвал родителей убрать школьников и студентов с улиц, «чтобы потом не было больно».