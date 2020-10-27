Фразу из «Бората» использовали как слоган для привлечения туристов в Казахстан

Через два дня после премьеры второй части «Бората» национальная компания Kazakh Tourism выпустила промо-ролик кампании по привлечению туристов в Казахстан. В видео неоднократно звучит фраза «Very nice!», которую в фильмах произносит герой Саши Барона Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев.

Описание рекламного ролика гласит: «Возможно, вы слышали об этом месте, и оно лучше, чем вы могли бы себе представить. Где еще вы можете найти бескрайние степи, песок и горные вершины в нескольких минутах от современного мегаполиса. Где чесночная казахская конская колбаса сочетается с пикантной уйгурской лапшой. Где люди настолько дружелюбные, что вы можете попасть на казахский той (традиционная свадьба) после нескольких „саламов“ (привет!). Как можно описать это удивительное место в двух словах? Как сказал один мудрец: „Very nice!“».

Интегрировать фразу Бората «Very nice!» в слоган рекламной кампании предложили Kazakh Tourism американец Деннис Кин, который когда-то приехал в Казахстан по обмену, а сейчас открыл в стране экскурсионное бюро, и его коллега Ермек Утемисов, сообщает New York Times. Организация согласилась, несмотря на общественное возмущение фильмом. «Борат 2», как и первая часть фильма, вышедшая в 2006 году, возмутила власти Казахстана. МИД страны обвинил комедию в пропаганде расизма и ксенофобии: «В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы». Споры по поводу фильма не затихают много лет: часть казахстанцев считает образ Бората Сагдиева оскорбительным для нации, но другие рекомендуют относиться к нему с юмором и даже использовать в качестве рекламы страны.

Утемисов считает, что со времен первого фильма отношение к творчеству Саши Барона Коэна в Казахстане поменялось: «Это новое поколение. У них есть Twitter и Instagram, они сидят на Reddit. Они все понимают, мы все живем в одном мире, а Казахстан достаточно глобализирован».

Заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов сказал, что не переживает по поводу реакции сограждан на новый слоган. «Во времена коронавируса, когда туризм фактически приостановлен, было приятно видеть, что Казахстан упоминают в медиа. Мы бы хотели поработать с Коэном или, может быть, даже попросить его снимать здесь», — сказал Садвакасов.

Когда Коэн узнал, что Казахстан полностью изменил отношение к его фильму, то отправил New York Times по электронной почте послание. «Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной, — написал он. — Я выбрал Казахстан, потому что это было место, о котором почти никто в США ничего не знал, что позволило нам создать дикий, комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан — прекрасная страна с современным, гордым обществом и полная противоположность Борату».

Фильм «Борат 2» вышел 23 октября на сервисе Amazon Prime.