Зеленский выразил соболезнования пострадавшим в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в столице Австрии.

Об этом он написал в своем Twitter.

«В настоящее время испытаний Украина вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене», — написал Зеленский.

В Вене в результате стрельбы погибли три человека, не менее 15 получили ранения.