Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет

Партия «Европейская солидарность» стала победителем выборов в совет Львовской ОТГ, набрав 31,25% голосов (68 704 избирателя). Об этом указано в итоговом протоколе Львовского теризбиркома, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

На втором месте — партии «Самопомич» — 19,43 (42 787), на третьем партия «Голос» — 8,9 (19 621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии «Варта» — 6,96% (15324) и ВО «Свобода» — 6,85 (15097).

Таким образом, в новой каденции совета «Евросолидарность» будут представлять 26 депутатов, «Самопомощь» — 17, «Голос» — 8, «Варту» — 7 и «Свободу» — 6.

Как сообщалось, на выборах головы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовой от «Самопомочи» и Олег Синютка от «Европейской солидарности». Второй тур выборов назначен на 22 ноября.