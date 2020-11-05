В РФ хотят ввести пожизненную неприкосновенность для бывшего президента

Сегодня в российскую Госдуму будет внесен законопроект, изменяющий порядок лишения экс-президента неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов, главу комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

В пояснительной записке к документу указывается, что согласно Конституции, президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Такие решения выносятся Госдумой и Советом Федерации на основании заключений Верховного суда и Конституционного суда. Решения Госдумы о выдвижении обвинения против президента и решение Совфеда о лишении экс-главы государства неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов нижней палаты парламента по инициативе не менее одной трети депутатов.

В настоящее время в России экс-президента можно лишить неприкосновенности, если против него возбудят уголовное дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Эту процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета.

В соответствии с новым законопроектом, меняется период, в течение которого любые действия президента не могут послужить поводом для уголовного дела. «Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — пояснил Клишас. Таким образом. экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от того, когда именно он занимал президентский пост.