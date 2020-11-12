Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе

80,5% украинцев не участвовали в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября, свидетельствуют результаты социологического исследования центра «Социс», проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

По данным соцопроса, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% — дали другой ответ.

В то же время 68% опрошенных указали, что проведение данного опроса никак не повлияло на их отношение к Зеленскому, 10,3% — «несколько улучшило», 7,9% — «несколько ухудшило», 5,9% — " существенно ухудшило«, 2,4% — «существенно улучшило» отношение к главе государства.