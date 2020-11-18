Выборы-2020: после разгромного проигрыша «Слуги народа» на Сумщине, депутат ВР Максим Гузенко пытается «переписать» результаты волеизъявления

Третью неделю в городке Бурынь, что на Сумщине, не могут обнародовать официальные результаты местных выборов. Причина: тотальный проигрыш правящей партии и попытка сфальсифицировать волеизъявление людей.

Выборы в Бурыне, как и во всей Украине, состоялись 25 октября. До 6 ноября продолжались попытки заблокировать установление и объявление результатов. Так, например, полиция пыталась изъять протоколы с участков, а председатель территориальной избирательной комиссии Зоя Криводид, как могла, блокировала процесс.

«О выборах. Такого трэша как на местных выборах 2020 в Бурынскую ОТГ я еще не видел. Результаты выборов были объявлены в районе 22 часов 06.11.2020. Для сравнения Киев, где проживает несколько миллионов человек справился с этой задачей до 15 часов 06.11.2020 года, а в Бурынском районе проживает около 25 тыс. человек из них проголосовало до 9 тыс. человек. Председатель Бурынской ТИК Зоя К. делала все, чтобы сорвать установление результатов выборов. Так примерно в 18 часов заявила, что бланков для протоколов нет! Бланки распечатали через частную типографию ближе к 22 часам! То есть председатель Бурынской ТИК утром 06.11.2020 даже не планировала устанавливать результаты выборов! Во время работы комиссии постоянно бегала консультировалась непонятно с кем. А уже во время конечного голосования за установление результатов выборов воздержалась от голосования за или против, вместе с другими двумя членами комиссии, но здравый смысл других членов комиссии победил и результаты выборов были проголосованы», — пишет в Фейсбуке первый заместитель Бурынского городского головы Евгений Базыма.

Согласно объявленным результатам, абсолютное большинство в Бурынской объединенной территориальной общине получила «Батькивщина» — более 40% (всего 26 депутатов). Тогда как «Слуга народа» финишировала третьей, только с 4-мя избранниками.

После объявления результатов начались попытки заблокировать установление официальных результатов. В Сумской окружной административный суд обратились с иском о бездеятельности Бурынской ТИК. Суд встал на сторону истца, и ЦИК решила распустить комиссию и образовать ее заново. В новый состав ТИК вошли аж 5-ро кандидатов в депутаты Бурынской ОТГ.

«Это прямой конфликт интересов! Как может кандидат в депутаты объективно и беспристрастно действовать как член ТИК?! Никак! Ведь он прямо заинтересован в результатах выборов. Кстати, ст.34 Избирательного кодекса прямо запрещает кандидатам в депутаты быть членами избирательной комиссии. 11.11.2020 первое заседание новой комиссии не состоялось — бывшая глава Бурынской ТИК печать, документацию, и ключи от помещения не передала. Члены ТИК от зеленых и их подельников не появились. По сути происходит правовой беспредел», — рассказывает Евгений Базыма.

18 ноября новая глава Бурынской ТИК Булава Л.Г. поставила на голосование вопрос о частичном пересчете голосов, а именно по с. Степанивцы и с. Жукивцы. Местные указывают: бюллетени в этих селах хранились в неопломбированных помещениях, и было осуществлен «вброс» «новых» бюллетеней. Пересчет нужен чтобы продемонстрировать несоответствие данных в протоколах с наличным количеством бюллетеней. А это позволит «зеленым» и их сообщникам объявить полный пересчет, а возможно и перевыборы.

«Понятно, что весь этот цирк с изменением председателя Бурынской ТИК и членов комиссий может делать человек, который имеет выходы на ЦИК и на правоохранительную систему. Случайно ли представители народного депутата приехали в Бурынь? Думаю нет. Вопрос о замене членов комиссии и председателя ТИК решается в Киеве, а следовательно все ниточки ведут в Киев. Кому выгодно и кто имеет возможность? Вопрос: а чем действия партии „Слуга народа“ лучше, чем действия Лукашенко в Беларуси», — продолжает Базыма.

За «цирком» в Бурыне, вероятно, стоит нардеп Максим Гузенко, рассказывает депутат Сумского областного совета Семен Салатенко. Причина: Гузенко имеет в Бурынской ОТГ «экономичный» интерес, а именно полторы тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в селе Дьяковка. По информации издания «Честно», Гузенко вошел в топ-10 депутатов Верховной Рады, которые задекларировали больше всего земельных участков. Занимается аграрным бизнесом. Директор и владелец ООО «Агрохим-Партнер», фермерского хозяйства «Натон», учредитель ООО «Агро Контур» и нескольких других аграрных предприятий.

Фактически в Бурыне коалиция «Слуги народа», Евросолидарности и бывших регионалов, аз которым эксперты видят народных депутатов Игоря Молотка, Андрея Деркача и Игоря Гузенко, а также экс-заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, пытается подвергнуть ревизии позицию избирателей пограничного края, создавая пояс нестабильности на северо-востоке Украины.